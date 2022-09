Higuain: «Julian Alvarez qualità da 9, ma la merita Lautaro Martinez!»

Gonzalo Higuain ha fatto visita al ritiro della Nazionale Argentina a Miami e in un’intervista su TycSports ha parlato di Julian Alvarez e Lautaro Martinez.

ATTACCANTI – Gonzalo Higuain parla così dei due attaccanti argentini: «La mia debolezza si chiama Julian Alvarez perché ha tutte le qualità per essere un grandissimo numero 9 per tutta la carriera anche se Lautaro Martinez si è guadagnato con merito quella maglia. Nell’era Scaloni ha fatto molto bene ed è stato capocannoniere fino a quando Messi non lo ha superato».