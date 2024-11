Napoli-Roma è il posticipo della tredicesima giornata di Serie A, terminato con il punteggio di 1-0. In gol Romelu Lukaku, che avrebbe potuto essere espulso nel primo tempo per somma di ammonizioni. Di seguito gol e highlights della sfida giocata allo stadio Maradona.

PRIMATO CONFERMATO – Il Napoli ha la meglio della Roma in una partita bloccata, decisa grazie a una zampata vincente di Romelu Lukaku sull’inserimento di Giovanni Di Lorenzo. La rete, arrivata al 54′, contribuisce ad alimentare ulteriormente le polemiche per quanto accaduto nel primo tempo, con particolare riferimento proprio al caso del belga. Lukaku è stato infatti graziato, in due occasioni, dal direttore di gara Davide Massa che non ha estratto il cartellino giallo né in occasione dell’intervento pericoloso su Zeki Celik né nella circostanza del colpo non leggero dato a Mile Svilar. L’andamento del match avrebbe potuto essere diverso, in caso di superiorità numerica dei giallorossi. Ad ogni modo, ciò non è avvenuto e proprio il belga ha deciso l’incontro. Consentendo al Napoli di conservare il primato con una lunghezza di vantaggio su Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta.

NAPOLI-ROMA 1-0 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

NAPOLI-ROMA 1-0, IL TABELLINO:

54′ Lukaku (N).