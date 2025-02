Hien, infortunio in casa Atalanta: lesione! Ci sarà contro l’Inter?

Tegola in casa Atalanta per l’infortunio di Hien. Il forte difensore svedese ha rimediato una lesione. Stimati i tempi di recupero in vista anche di Atalanta-Inter.

BOLLETTIO ATALANTA – Questa la nota del club orobico in merito alle condizioni di Hien. Il difensore svedese salterà la partita di Champions League contro il Club Brugge ma non solo. Ecco come recita: “In giornata, Isak Hien si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Il classe 1999, quindi, sarà costretto a fermarsi e non potrà esserci per la gara di ritorno contro il Club Brugge. I tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane”. Tegola per Gian Piero Gasperini, che perde il suo stopper e leader difensivo. Sia in Champions League che per le prossime partite di campionato Hien non ci sarà. E contro l’Inter il prossimo weekend del 15-16 marzo?

Infortunio Hien e Atalanta-Inter: sarà a disposizione?

STIMA – In base ai tempi di recupero stimati intorno alle tre settimane, Hien dovrebbe recuperare quindi verso l’11-12 marzo, ossia ad appena quattro giorni da Atalanta-Inter (che verrà calendarizzata ufficialmente venerdì). Ma ovviamente si tratta solamente di una stima e quindi nulla di concreto e ufficiale. Ad oggi la sua presenza per lo scontro diretto è in bilico.