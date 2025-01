Hernanes: «Vedo equilibrio al vertice. Inter, Lautaro Martinez diverso!»

Hernanes si è pronunciato sulla lotta scudetto, con l’Inter in corsa con Napoli e Atalanta. Dal suo punto di vista, regnerà fino alla fine l’equilibrio.

IL RAGIONAMENTO – Hernanes ha parlato a Radio TV Serie A: «Credo nell’equilibrio, perché l’anno scorso c’era un Lautaro Martinez strabiliante. Quest’anno vedo le squadre in vetta giocare bene, ma senza una figura ‘dominante’. Ci sono buoni nomi, ma non di più. Ciò mi fa pensare che resterà quest’equilibrio, per cui vincerà chi saprà sfruttare i passi falsi altrui. Mi piace molto il gioco dell’Atalanta, la vedo una squadra matura, ma non so come gestirà il fatto di essere anche in Champions. Se vogliono andare in fondo in Europa, allora penso che non riusciranno a vincere il campionato».

Hernanes sulla ‘grande avversaria’ dell’Inter di Inzaghi

IL PENSIERO – Hernanes ha successivamente comparato il Napoli di Antonio Conte con quello di Luciano Spalletti: «Per quanto riguarda il Napoli di Conte, non lo vedo brillante come due anni fa. Una squadra competitiva, con buoni giocatori, ma qualcosa non mi ha ancora convinto del tutto».