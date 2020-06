Hernanes: “Scudetto, spero vinca la Lazio. Quando andai alla Juventus…”

Condividi questo articolo

Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato ai microfoni dell’emittente Radio Bianconera della lotta scudetto e della sua esperienza in bianconero, dopo essere stato ceduto dalla società nerazzurra.

LOTTA SCUDETTO – Hernanes, centrocampista con un passato in Serie A anche con la maglia dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto ma non citando i nerazzurri: «La Lazio veniva da un momento incredibile, secondo me è stata penalizzata da questa sosta. Non era facile fare una corsa così alla pari con la Juve, che è più abituata a fare un campionato del genere. Faccio il tifo per loro perché sarebbe bello dopo tanti anni di successi dei bianconeri se la Lazio vincesse».

BELLA ESPERIENZA – Hernanes ha anche parlato della sua esperienza alla Juventus, iniziata proprio dopo la sua cessione ai bianconeri da parte dell’Inter: «È stata un’esperienza incredibile, ho vinto, ho giocato anche in un ruolo che ho imparato lì. I primi sei mesi ho fatto fatica davanti alla difesa, non mi trovavo bene. Anche se potevo adattarmi, nella mia carriera ho giocato diversi ruoli, non potevo mai essere quello che ero stato alla Lazio perché lì giocavo davanti alla porta, lì davo il meglio. Alla Juve dovevo pensare di più, alla Lazio facevo un ruolo più istintivo. Ho acquisito la mentalità Juve, mi piace il fatto di giocare sempre per vincere, mi ha fatto piacere essere parte di quel progettoLe ».