Hernanes: «Scudetto all’Inter? No, c’è anche la Juventus! Spero in Allegri»

Hernanes, ex giocatore – tra le altre – di Lazio e Inter (oggi produttore di vino), in un’intervista su Sky Sport ha parlato del suo passato in nerazzurro e della lotta scudetto oggi in Serie A.

SCUDETTO – Hernanes dice la sua riguardo la lotta al vertice in Serie A: «Inter favorita per lo scudetto? Favorita no perché c’è il Milan non molla, c’è la Juventus che con l’arrivo di Vlahovic è cresciuta, non sarà scontato. Allegri mi piace, è un tipo molto semplice. Mi piace il suo modo di pensare e gli auguro che possa portare la Juventus in alto come ha fatto negli anni precedenti».

PASSAGGIO ALL’INTER – Hernanes parla anche del suo passaggio dalla Lazio all’Inter, e il gol realizzato ai biancocelesti: «L’addio è stato un momento particolare ed emozionante. Quel giorno avevo già pianto con lo staff e i compagni. La mia esultanza contro la Lazio? Ho sbagliato, anche se era una risposta a Lotito. Con quell’esultanza ho rovinato un po’ il rapporto, quando sei più giovane rifletti di meno».