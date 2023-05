Hernanes: «Milan-Inter, derby gara particolare. Champions League? Favorito…»

Hernanes, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra e del Milan che domani si sfideranno in Champions League.

DERBY – Queste le parole da parte di Hernanes, ex centrocampista dell’Inter, a SportItalia sul match di Champions League tra la squadra nerazzurra e il Milan, in programma domani sera. «Che partita mi aspetto domani? Mi aspetto una partita degna di una semifinale di Champions. Sono due squadre che regaleranno molte emozioni, c’è un alto tasso di qualità tecniche e tattiche in entrambe le rose. Il derby poi è una partita particolare, carica di tensione per definizione».

SQUADRE – Ancora Hernanes. «Come arrivano le due squadre? Entrambe bene. Da un lato c’è l’Inter che ha la sua miglior qualità nel gruppo e nel gioco che ora sta tornando ad esprimere al meglio. Dall’altra c’è il Milan che invece ha le individualità come punto di forza, con dei singoli che possono spaccare la partita».

VIGILIA – Hernanes ha aggiunto. «Come ricordo la vigilia di un derby? Nei giorni prima la città è come trasformata. Esci di casa e si respira un’aria differente: tutti parlano di quella partita. La concentrazione dei giocatori cambia perché chi vince sa che poi prevale nella rivale della città. Tanta tensione e una rivalità viscerale».

CHANCE – Hernanes ha continuato. «Chi passerà, quante chance avrà di alzare la coppa? Nel calcio tutto può succedere. E quando dico tutto, vuol dire proprio tutto. Arrivati a questo punto della competizione tutte le squadre possono vincere ed Inter e Milan hanno dei giocatori importanti per farlo. Quindi sì, assolutamente: chi vince il derby poi può anche vincere la finale. Detto questo vedo il Manchester City leggermente favorito perché sono diversi anni che arriva fino in fondo alla manifestazione e quest’anno ha anche comprato Haaland».

CRITICHE – Hernanes sulle critiche all’allenatore nerazzurro. «Simone Inzaghi ha subito troppe critiche quest’anno, o sono giustificate dal percorso in campionato? Il calcio purtroppo è fatto anche di queste cose e delle critiche. Simone anche all’Inter ha già fatto vedere quanto è bravo vincendo diversi trofei e facendo anche l’anno scorso un buon percorso in Champions, con una grande partita giocata contro il Liverpool, che era la squadra da battere. Quest’anno al momento è fra le prime quattro, in finale di Coppa Italia ed in semifinale di Champions: cosa deve fare di più per far capire che è fra i migliori, fra i grandi?».

Fonte: SportItalia.com