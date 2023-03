Hernanes: «Inter, tensione Champions League incide in Serie A»

Hernanes ha parlato a Dazn dell’Inter e del suo cammino altalenante in campionato rispetto alla Champions League. La tensione in Europa incide

PRESTAZIONI ALTALENANTI − Le parole di Hernanes sui nerazzurri: «Bilancio stagionale? Dipende dal cammino in Champions League. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, l’Inter – quando la tensione dei giocatori va al massimo – riesce a fare prestazioni di gran livello. Forse questi obiettivi che si raggiungono in Champions League vanno a condizionare i risultati in campionato. Si tratta di risultati altalenanti che vanno da inizio stagione».