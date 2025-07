Hernanes: «Inter, tante cose da dire! Meglio se mi trattengo»

L’ex centrocampista di Inter, Juventus e Lazio, Hernanes, negli studi di DAZN, ha parlato della sconfitta dell’Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club.

ERRORI – In collegamento con DAZN, Hernanes, ex centrocampista del Brasile, ha parlato della brutta sconfitta dell’Inter negli ottavi del Mondiale per club. Queste le sue parole: «Mi trattengo un po’ per non essere troppo critico, perché ci sarebbero davvero molte cose da dire. Però ne evidenzio una che mi ha sorpreso fin dall’inizio della partita. Mi riferisco a quel continuo gioco dei retropassaggi verso il portiere, una tattica che in generale non mi ha mai convinto del tutto. Sommer, però, di solito era sempre molto attento nel gestire quei palloni. Questa volta, però, al primo passaggio ha commesso un errore, ed è stato un primo campanello d’allarme che qualcosa non stava andando come previsto.