Hernanes: «Inter un po’ in difficoltà? Ci sta. Ripartire col coltello tra i denti»

L’ex centrocampista dell’Inter, Hernanes, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Il brasiliano ha giustificato il momento di difficoltà dei nerazzurri ma è si è espresso ottimista

RIALZARSI − Hernanes chiama al riscatto la sua ex Inter: «È normale che dopo una vittoria come quella dello Scudetto lo scorso anno e poi della Supercoppa Italiana adesso a gennaio, un po’ i nerazzurri hanno mollato. Ma si deve ripartire col coltello tra i denti. Profezia? Seppur l’Inter sia un attimo in in difficoltà, i nerazzurri riusciranno a portare a casa la vittoria col Sassuolo».