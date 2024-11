Hernanes: «Inter tra le migliori in Europa! Un problema in Italia»

Il profeta Hernanes ha giocato per diverse squadre in Serie A, tra cui l’Inter. Su Sport Mediaset l’ex centrocampista dà un parere sul campionato attuale.

LIVELLO – La Serie A appassiona particolarmente il profeta Hernanes: «Mi sto divertendo molto a vedere questo campionato perché le squadre giocano davvero bene, segno che il calcio italiano è migliorato. Tutte le squadre di testa sono decisamente forti e vi spiego perché. L’Inter è una di quelle che giocano meglio in Europa e non solo in Italia: due anni fa ha fatto la finale di Champions League e l’anno scorso è uscita solo per la famosa partita con l’Atletico. E’ una squadra che gioca ancora bene, i calciatori sono più o meno gli stessi eppure i risultati e le prestazioni sono meno incisive. E questo è soprattutto perché le avversarie sono migliorate tanto, sono salite di livello».

Inter, una delle prime rivali secondo Hernanes

RIVALE – Dopo l’Inter Hernanes vede un’altra squadra: «La Juventus sta facendo bene perché ha dato il via a una ricostruzione e per ricostruire bisogna seguire un percorso. E’ una buona squadra, competitiva. Magari poteva avere qualche punto in più senza gli infortuni. Ma bisogna avere pazienza, anche se nel calcio si sa che la pazienza non esiste. Per me, comunque, questa è la strada giusta»