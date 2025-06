Hernanes: «Inter e Juventus percorso inverso al Mondiale per Club!»

L’ex nerazzurro Hernanes, tra i partecipanti all’evento ‘Operazione Nostalgia’ a Vicenza, esprime il proprio parere sull’avventura americana al Mondiale per Club di Intere Juventus.

PERCORSO INVERSO – In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Hernanes dichiara: «Quelli delle italiane al Mondiale per Club sono due percorsi diversi, fatti al contrario. La Juventus ha iniziato molto bene e in questo momento è in discesa. Per l’Inter è stato il contrario: ha iniziato così così, tocca il fondo del pozzo con una parziale sconfitta con la squadra giapponese, e poi da lì è arrivata la rimonta. Il gol di Lautaro Martinez ha aperto verso una strada migliore». Insieme a lui, hanno partecipato ad ‘Operazione Nostalgia’ anche due colonne dell’Inter, Ivan Zamorano e Francesco Toldo.

Non solo Inter, Juventus e Mondiale per Club: gli altri temi affrontati da Hernanes

LAZIO E BRASILE – Sulle squadre a cui Hernanes tiene maggiormente, dichiara: «Sarri alla Lazio? La scelta mi convince perché conosce già l’ambiente, è un grande allenatore e ha una filosofia in grado di tenere i giocatori agli ordini dei suoi comandi. Ancelotti al Brasile? Sono contento perché mi piace molto come allena e gestisce le squadre e i campioni che ha a disposizione. Lui è un uomo che sa vincere, un allenatore Mondiale ed era proprio quello che serviva a noi».