Hernanes: «Inter favorita per vincere Scudetto. Il motivo? Per due reparti»

L’ex giocatore di Inter, Juventus e Lazio, Hernanes ha fatto un intervento su Sportitalia spiegando come i nerazzurri siano i favoriti per la vittoria finale dello Scudetto. Il ragionamento del Profeta

PERCHÈ FAVORITA − Hernanes non ha dubbi: «Per me l’Inter è la più favorita per vincere il campionato perché ha difesa solida e attacco forte. Non c’è il bomber che segna più di 20 gol a stagione ma se la cava molto bene in avanti. Quindi dico che sia la favorita perché il reparto difensivo è molto buono e compatto e anche in attacco comunque fanno gol».