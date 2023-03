Hernanes: «L’Inter ha agevolato la Juventus. Gol? Giusto darlo!»

L’ex Inter e Juventus, Hernanes, ha parlato del Derby d’Italia Inter-Juventus. L’ex centrocampista brasiliano ha poi detto la sua sull’episodio legato al gol di Kostic. Le sue parole su il bianconero.com

MALE I NERAZZURRI − Hernanes ritorna sul KO dell’Inter contro i bianconeri: «La Juventus ha meritato perché ha giocato come sa giocare lei. È stata ben chiusa dietro e ha approfittato delle ripartenze. L’Inter ha agevolato il gioco della Juventus perché non era in giornata e concedeva tantissimi spazi ad una squadra che se gioca come vuole poi ti fa male».

EPISODIO − Hernanes dice la sua sulla rete convalidata a Kostic: «La prima impressione è stata quella che l’avesse toccata con la mano. Ma penso anche che se non erano certi di quello che era accaduto, allora è stato giusto prendere la decisione che ha preso poi l’arbitro».