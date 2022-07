Hernanes: «Dybala? Deve essere la Regina! Bremer? Se arriva all’Inter…»

Hernanes ha appeso gli scarpini al chiodo ma continua a seguire il calcio. L’ex Inter – intervenuto ai microfoni di TMW Radio -, dice la sua su Dybala e Bremer, entrambi in orbita nerazzurra

REGINA – Hernanes ha solo parole al miele per Paulo Dybala, suo ex compagno alla Juventus: «Dico sempre che è uno dei calciatori più forti con cui ho giocato, è un bravo ragazzo, educato. In campo faceva sempre bene, l’ultima stagione non l’ho seguito molto. Però lui mi piace molto e ovunque vada può fare bene, a patto che la squadra abbia la predisposizione giusta per le sue qualità. Negli scacchi c’è la regina che è il pezzo più importante, lui deve essere la regina. Se ha quel ruolo lì può fare tanto. A patto che la squadra abbia il modulo giusto».

COLPO – Hernanes prosegue poi parlando del suo connazionale Gleison Bremer: «Fortissimo e se arriva all’Inter potrebbe essere una cosa buona per entrambe le parti. In tanti dicono che le finali si vincono non con l’attaccante più forte bensì con portiere e difesa più forti. E per il campionato vale la stessa cosa. L’Inter magari lo ha perso perché nel momento di difficoltà non è riuscita a difendere i tre punti per via di una difesa meno solida. Sarebbe un bel colpo per entrambi».