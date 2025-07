Hernanes convinto: «Inter, senza Calhanoglu cambia tutto! Spiego»

Hernanes ha indicato il suo punto di vista in merito al significato di un’eventuale cessione di Hakan Calhanoglu da parte dell’Inter. Di seguito la sua visione.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero concretamente dirsi addio in questa sessione estiva di mercato. Sul calciatore turco è forte l’interesse del Galatasaray, squadra che gli garantirebbe un ingaggio importante e la possibilità di chiudere la carriera in patria. L’Inter, dal canto suo, non si oppone a una cessione del classe 1994 – come di consueto accade quando Giuseppe Marotta prende nota di una richiesta di cessione – ma chiede che siano soddisfatte delle condizioni preliminari di natura economica. In tal senso, solo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro sarà possibile per il Galatasaray realizzare il sogno di portare Calhanoglu in Turchia.

Hernanes sull’importanza di Calhanoglu per gli equilibri dell’Inter: il ragionamento

LA CONVINZIONE – Ad esprimersi sul punto è stato Hernanes dalle frequenze di DAZN. Di seguito la visione espressa dal brasiliano ex calciatore nerazzurro: «La squadra dovrebbe cambiare il modo di giocare (in caso di partenza di Calhanoglu, ndr.) e il modulo, dato che risulterebbe essere complicato rimpiazzarlo. In questo quadro, l’Inter dovrebbe resettare, consapevole della difficoltà di trovare uno come Calha in giro».