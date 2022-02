Hernanes: «A Milano si ricordano di me. Inter? Volevo la Champions!»

Hernanes è stato intervistato da TMW Radio, dove ha parlato – tra gli altri temi – di quando decise di passare dalla Lazio all’Inter.

TRASFERIMENTO – Hernanes in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Inter e Juventus. Proprio del passaggio dai biancocelesti ai nerazzurri ha voluto parlare quest’oggi a TWM Radio: «A Milano si ricordano di me ma mi ricollegano ancora alla Lazio, lì ho fatto tanto. Ho ancora tanti amici dentro e fuori dal campo e mi fa veramente piacere. Tornassi indietro però lascerei comunque la Lazio, perché avevo il sogno di giocare la Champions. In quel momentoera la strada che pensavo mi avrebbe portato a realizzare quel sogno. Non riuscimmo a farlo con i biancocelesti e quando arrivò l’opportunità di andare all’Inter la colsi al volo».

Fonte – TMW Radio