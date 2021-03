Hernandez: «Scudetto? Inter, credo nella rimonta! Io e Hakimi simili»

Hernandez, terzino mancino del Milan, intervistato da AS ha parlato anche della lotta scudetto con l’Inter e dell’ex compagno di squadra, oggi avversario – ma grande amico -, Achraf Hakimi.

LOTTA SCUDETTO – Hernandez crede ancora nello scudetto e nella possibile rimonta nei confronti dell’Inter: «Scudetto? Credo ancora nella rimonta. Faremo di tutto, l’Inter è sfuggita un po’, ma lotteremo fino alla fine. Possono ancora perdere o pareggiare delle partite. Il nostro obiettivo è quello di giocare la UEFA Champions League. Sarebbe bello, il Milan non la gioca da molto tempo».

SU HAKIMI – Hernandez parla anche dell’amico Achraf Hakimi, oggi terzino dell’Inter: «Siamo nemici sul campo, ma molto amici fuori. È un grande giocatore, lo conosco bene e abbiamo caratteristiche simile, ali molto offensive. Motivo della cessione da parte del Real Madrid? Sono decisioni del club e dell’allenatore, la cosa migliore per entrambi comunque è stata quella di essere ceduto. Se un calciatore non gioca, non può provare nulla. Ora lo stiamo facendo entrambi».

Fonte: as.com