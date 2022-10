L. Hernandez, l’agente corregge il tiro: recupero in vista dell’Inter

Mentre le notizie che sono arrivate ieri dalla Germania non erano delle più confortanti (vedi articolo), l’agente di Lucas Hernandez rassicura tutti. Ai microfoni dell’emittente francese RMC Sport, ha infatti confermato come il difensore del Bayern Monaco tornerà in campo a fine mese. Pronto, quindi, per la sfida all’Inter.

PRONTO PER IL RITORNO – Non sembra essere a rischio il Mondiale per Lucas Hernandez. Infortunatosi nella gara di Champions League contro il Barcellona, il difensore del Bayern Monaco – secondo le notizie arrivate ieri dalla Germania – avrebbe potuto saltare non solo il ritorno contro l’Inter (in programma martedì 1 novembre), ma anche addirittura la competizione in Qatar. A correggere il tiro e rassicurare tutti, però, ci ha pensato il suo agente Frank Hocquemiller: «Lucas tornerà ad allenarsi già da lunedì e sarà di nuovo in campo con il club a fine mese». Se fosse confermato, rientrerebbe giusto in tempo per la sfida ai nerazzurri.