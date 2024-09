Hermoso si presenta: «La mia esultanza contro l’Inter ha anticipato il destino»

Mario Hermoso si è presentato come nuovo calciatore della Roma: non è mancato, nelle sue prime parole espresse da giocatore giallorosso, un riferimento a un evento legato all’Inter.

EPILOGO ESTIVO – Mario Hermoso, accostato all’Inter nell’ultima finestra di calciomercato, è alla fine approdato alla Roma a parametro zero. Il difensore spagnolo, a lungo nel mirino dei nerazzurri e del Napoli in vista di un possibile ingaggio in estate, ha scelto la Roma rispetto al Galatasaray proprio nei giorni successivi al termine della sessione estiva di mercato. Decisivo, ai fini della sua scelta, il fatto che i giallorossi abbiano offerto una cifra leggermente rispetto a quella dei turchi.

Hermoso racconta un dettaglio legato a doppio filo all’Inter: il dettaglio del match di Champions League!

L’ESULTANZA – Hermoso ha raccontato, durante la conferenza stampa di presentazione da giocatore della Roma, dell’esultanza da lui posta in essere in occasione della vittoria contro l’Inter agli ottavi di finale di Champions League: «Quando ho esultato, in quell’occasione, c’era la bandiera della Roma sullo sfondo. Si può un po’ considerare il destino nascosto dietro questa immagine, un frammento che anticipava il futuro. La passione con cui vivo il calcio mi fa sentire vivo, voglio vivere questa passione che hanno anche i tifosi della Roma e questo può unirci».