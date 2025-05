Henry sicuro: «PSG-Inter sarà una grande finale. Tutto è possibile!»

Thierry Henry ha parlato dell’atto conclusivo di Champions League tra Inter e PSG, esprimendosi poi sul significato di una vittoria finale per la squadra di Luis Enrique.

IL RAGIONAMENTO – Thierry Henry si è così espresso a CBS Sports in vista di PSG-Inter: «Per Luis Enrique sarebbe il secondo triplete, dopo quello conseguito al Barcellona. Penso che possa succedere di tutto. Il PSG è una squadra giovanissima, molti dei calciatori attuali non hanno vissuto le delusioni degli scorsi anni in Europa. Ritengo che possano vincere, ma sarà una grande finale. Per quanto riguarda l’Inter, la semifinale contro il Barcellona ha spiegato plasticamente perché amiamo il calcio. Ho ringraziato i tecnici delle due squadre per lo spettacolo offerto in campo. Da tempo mi annoiavo guardando le partite, loro mi hanno fatto vedere altro».