Henry non crede ai suoi occhi su Acerbi: «Ma che faceva lì? Incredibile!»

Henry estasiato al gol di ieri di Acerbi al 93′ di Inter-Barcellona, che ha mandato la partita ai tempi supplementari. L’ex attaccante francese si è espresso in questo modo.

IN ESTASI – Il gol del 3-3 al 93′ di Francesco Acerbi in Inter-Barcellona ha mandato in estasi Thierry Henry a CBS Sports Golazo. L’ex fuoriclasse francese, oggi apprezzato opinionista, ha commentato così il gol che ha mandato la sfida ai tempi supplementari. La sua reazione: «Ma cosa stiamo vedendo? Ma che partita è? È una cosa incredibile. Cosa ci faceva Acerbi lì? È incredibile!».

Henry ci tiene a ringraziare sia Inter che Barcellona

GRAZIE AD ENTRAMBE LE SQUADRE – Lo stesso Henry ha poi voluto ringraziare entrambe le squadre per il leggendario doppio confronto messo in piedi tra andata e ritorno. Ma soprattutto sulla partita di ieri: «Di recente mi stavo annoiando a vedere il calcio, per cui grazie Inter e grazie Barcellona. Questo è il motivo per cui amiamo il calcio, vogliamo vedere squadre che si affrontano a viso aperto. Abbiamo visto la stessa partita all’andata. Al gol di Raphinha pensavamo avessero già vinto, Acerbi pareggia e Yamal all’ultimo ha l’occasione per vincerla ancora. Per cui grazie Inzaghi, Flick e tutti quelli che hanno giocato».