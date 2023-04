Henry: «Lukaku ammonito contro la Juventus? Zero buonsenso!»

Dopo il rigore segnato contro il Benfica, Romelu Lukaku ha ripetuto la stessa esultanza fatta vedere contro la Juventus. Che, però, in Italia gli è costato il cartellino giallo e la seguente espulsione per somma di ammonizioni. Di questo ha parlato l’ex attaccante Thierry Henry a CBS Sports dopo la serata di Champions League.

ZERO BUONSENSO – Thierry Henry prende le difese di Romelu Lukaku e attacca la federazione italiana dopo la squalifica del belga in seguito alla sua esultanza in Juventus-Inter: «Questi episodi sono sempre successi ovunque e succederanno ancora ovunque. Ma qui mi appello al buonsenso. Mi chiedo ancora perché abbia preso un cartellino giallo per quell’esultanza contro la Juventus. L’arbitro dovrebbe avere empatia. Se vedi un ragazzo che subisce insulti razzisti ed esulta in quel modo, tu gli dai un giallo? Contro il Benfica non mi sembra che sia stato ammonito. Parliamo della stessa esultanza. Poi la federazione italiana ha deciso di non togliergli la squalifica. Vogliamo ancora parlare di buonsenso? Davvero?».