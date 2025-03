Henry in estasi: «Inzaghi eccezionale, fa cose raramente viste. In Italia mai»

Henry stravede per Inzaghi e per le sue idee tattiche. L’ex leggenda francese ha parlato in questo modo dell’allenatore dell’Inter, che ieri ha raggiunto i quarti di Champions League.

CORONAMENTO – Thierry Henry, meraviglioso attaccante di Arsenal e Barcellona e oggi apprezzatissimo opinionista per CBS Sports, non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Simone Inzaghi. Ieri, ha elogiato nuovamente l’allenatore dell’Inter per il suo gioco e le sue idee tattiche. Queste le sue bellissime parole: «La gente parla della squadra, non parla spesso dell’allenatore. Quell’allenatore è eccezionale per me. Quello che offre tatticamente, è un po’ folle se ci pensi. E se parliamo di squadre italiane, quando vedi i tuoi difensori centrali a centrocampo, il tuo difensore centrale sinistro alto e largo sulla sinistra, quello al centro sotto di lui che crossa per l’altro difensore centrale in area, e quando premi pausa, i tre centrocampisti di contenimento giocano come difensori centrali per portare la palla fuori – non ho visto molte persone fare così nella storia, soprattutto in Italia. Quindi, è una squadra che devi rispettare e anche un allenatore che devi rispettare». Difficilmente in Italia si ascolta o si legge tutto questo. Anzi, al primo mezzo passo falso si iniziano a tirare le orecchie a Inzaghi. Per fortuna altrove non è così.