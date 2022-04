Henderson: «Con l’Inter imparate un paio di lezioni. Nulla per scontato»

Jordan Henderson nel matchday programme in occasione di Liverpool-Benfica, è tornato sulla gara persa per 0-1 agli ottavi di finale contro l’Inter. Il centrocampista dei Reds ha sottolineato come sia necessario non dare mai nulla per scontato.

LEZIONI IMPARATE – Queste le parole di Jordan Henderson, che ha ricordato la gara persa contro l’Inter: «Se vogliamo passare dovremo dare il nostro meglio. È semplicemente così. La partita con l’Inter agli ottavi ci ha mostrato che, a questi livelli, anche un vantaggio di due gol può essere ribaltato. Abbiamo imparato un paio di lezioni in quella partita da portarci anche nel prossimo impegno. Non daremo nulla per scontato».