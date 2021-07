Hellas Verona, problemi al ginocchio per Lasagna. Salta l’Inter?

La stagione 2021/2022 è cominciata da pochi giorni per le squadre di Serie A ma cominciano ad arrivare i primi problemi. L’Hellas Verona infatti potrebbe perdere il suo attaccante Kevin Lasagna per un lungo periodo per un problema al ginocchio.

ENTITÀ DELL’INFORTUNIO – L’Hellas Verona, tramite un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social, ha reso noto che Lasagna si è sottoposto a degli esami strumentali al ginocchio sinistro che hanno evidenziato una lesione della fibrocartilagine meniscale interna. L’attaccante arrivato dall’Udinese è dunque ai box e solo nei prossimi giorni si capirà se sarà costretto a operarsi oppure no. Lo stop dunque ancora non è noto ma potrebbe essere molto lungo in caso di operazione al ginocchio sinistro. Questo lo costringerebbe a saltare parte della preparazione pre-campionato e anche le prime giornate della nuova Serie A. L’Inter, seconda avversaria degli scaligeri secondo il calendario (vedi articolo), tende lo orecchie e monitora la situazione di Lasagna che ha buone possibilità di essere out per l’impegno del 27 agosto.