Hell Raton ammette: «Tifo Inter! Machete a San Siro una soddisfazione»

Hell Raton è un rapper e produttore discografico, è uno dei fondatori del collettivo Machete, è uno dei protagonisti del Matchday Programme (vedi QUI) insieme ad Henrikh Mkhitaryan (vedi intervista).

GRANDE SODDISFAZIONE – Hell Raton ammette di essere un tifoso dell’Inter, e non solo: «Credo che le mie origini sudamericane e l’arrivo di Ronaldo nel 1997 abbiano fatto sì che l’Inter fosse la squadra che mi rappresentasse di più, per questo sono diventato interista. Ho un debole per i giocatori di talento, ho sempre tifato moltissimo per Wesley Sneijder. Nella stagione 2009-10 avrebbe meritato il Pallone d’Oro. La soddisfazione “nerazzurra” più recente è stata portare Machete a San Siro l’anno scorso».