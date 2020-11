Hazard, niente Belgio-Danimarca: prosegue quarantena. Obiettivo Inter

Eden Hazard Russia-Belgio

Secondo quanto rivelato in conferenza stampa da Roberto Martinez, Eden Hazard non sarà disponibile per Belgio-Danimarca. Il giocatore belga del Real Madrid è infatti ancora alle prese con la quarantena da Coronavirus. L’obiettivo è il ritorno con l’Inter.

QUARANTENA IN CORSO – Non è ancora fuori dalla quarantena Eden Hazard, da due settimane risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore del Real Madrid era in dubbio per Belgio-Danimarca di Nations League, ma la sua assenza è stata confermata proprio dal CT dei diavoli rossi Roberto Martinez: «Voleva esserci, ma è stato sfortunato. Penso che il prossimo sarà un anno molto buono sia per lui che per la squadra. Sono sicuro che nel 2021 vedremo il meglio di Eden».

RIENTRO – Hazard ancora fermo ai box dunque, con la speranza di riuscire a tornare in gruppo per la sfida contro il Villarreal dopo la sosta e, soprattutto, per la sfida di Champions League contro l’Inter in programma a San Siro il 25 novembre.