Hazard ancora positivo al Covid, Inter a rischio? CT Belgio conferma

Secondo quanto rivelato da Roberto Martinez – CT del Belgio – in conferenza stampa (dove ha parlato anche di Romelu Lukaku), Eden Hazard è ancora positivo al Covid. A circa dieci giorni dalla sfida contro l’Inter, l’attaccante del Real Madrid potrebbe non recuperare in tempo per esserci.

SITUAZIONE DA MONITORARE – Ancora positivo al Covid Eden Hazard, attaccante del Real Madrid. Una brutta notizia sicuramente, visto l’avvicinarsi della sfida dei madrileni contro l’Inter. A confermare le condizioni del giocatore è Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Belgio. Ecco le sue parole a riguardo: «Stiamo lavorando con lo staff medico del club del ragazzo, possiamo confermare che non è ancora disponibile e non può viaggiare. È ancora positivo, quindi posso assicurare che non sarà presente per la sfida che ci aspetta domenica».

