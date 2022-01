Hasselbaink: «Lukaku? Se amava l’Inter poteva tagliarsi lo stipendio»

Jimmy Floyd Hasselbaink, ex giocatore, ha parlato a Sky Sports delle dichiarazioni di Romelu Lukaku. Non risparmiandosi anche un attacco sul suo presunto amore nei confronti dell’Inter.

MANCANZA DI RISPETTO – Queste le parole di Hasselbaink sulle dichiarazioni di Lukaku: «Non capisco, davvero non capisco. Va bene essere infastiditi se non si gioca. Ogni giocatore passa per momenti critici e può infortunarsi. Se non ritorni al 100%, l’allenatore ha tutto il diritto di non farti giocare. Lukaku ha parlato in quel modo dopo sole quattro partite, dicendo di voler tornare all’Inter. Se voleva restare là, allora avrebbe dovuto rifiutare il Chelsea e dimezzarsi lo stipendio. Sappiamo tutti che ha dovuto lasciare l’Inter per i problemi finanziari dei nerazzurri. Ma se davvero dici di amare il club, allora rimani anche a metà stipendio. Ora è al Chelsea e quello che ha detto e fatto è una grossa mancanza di rispetto».