Haraguchi: «Ho giocato contro questi 3 dell’Inter, che impressione!»

Haraguchi dell’Urawa Red Diamonds parla delle prossime rivali della sua squadra, tra cui l’Inter. Sarà la seconda partita del girone e sarà in programma il 21.

GIOCATORI DI LIVELLO – L’Inter al Mondiale per Club affronterà i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, oltre al Monterrey e al River Plate. All’Urawa gioca anche Genki Haraguchi. Per l’attaccante, un grande passato in Bundesliga con le maglie di Hertha Berlino, Fortuna Dusseldorf, Hannover, Union Berlino e Stoccarda. Ecco perché conosci questi quattro giocatori dell’Inter: «Ci sono quattro o cinque giocatori contro cui ho giocato in Bundesliga. Ricordo che erano tutti di altissimo livello. Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan e Yann Sommer mi hanno fatto un’impressione».

LAVORARE SULLA TESTA – Sempre in conferenza stampa Haraguchi sull’esperienza che lui cercherà di dare ai suoi compagni per affrontare questo tipo di squadre: «Penso che ci siano molte cose che devo dire loro, soprattutto sugli aspetti mentali, e ne abbiamo parlato di vari argomenti durante la fase di preparazione, ma penso che cambiare marcia all’inizio della partita, durante la partita e possibilmente anche dopo la partita sarà importante in uno scontro a breve termine. Voglio assicurarmi che superiamo la fase a gironi, quindi farò il possibile durante le tre partite, pensando sempre a cosa posso fare».