Handanovic, voglia di lottare con Onana. A febbraio il rinnovo? – SM

L’Inter domani affronta l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro. Probabile che in porta non ci sia Samir Handanovic con Inzaghi pronto a dare fiducia a Radu tra i pali. Intanto però tiene banco il futuro del numero 1 nerazzurro.

RINNOVO – Lo aveva detto in conferenza stampa prima della Supercoppa Italiana: l’arrivo di Onana è uno stimolo per Handanovic. Il numero 1 nerazzurro è stato decisivo contro l’Atalanta e l’arrivo del portiere dell’Ajax la prossima stagione non lo preoccupa. Secondo Sportmediaset, Handanovic è pronto a lottare per il posto con Onana la prossima stagione. Il contratto del capitano scade a giugno ma vorrebbe rimanere a Milano e Marotta e Ausilio gli faranno un’offerta a febbraio a mercato chiuso. Poi starà a lui prendere una decisione. Insomma, tutto lascia pensare che il capitano resti a Milano ancora una stagione. Anche senza il posto da titolare fisso assicurato.

Fonte: Sportmediaset