Handanovic, vicino il ritorno in campo: niente da fare per Viviano? – GdS

Condividi questo articolo

Samir Handanovic è vicino al rientro dopo l’infortunio alla mano. Il capitano dell’Inter, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, continua ad allenarsi ad Appiano Gentile e il suo ritorno non dovrebbe essere poi così lontano.

LE ULTIME – Samir Handanovic continua il lavoro personalizzato ad Appiano Gentile insieme agli infortunati Roberto Gagliardini e e Sebastiano Esposito. Il portiere dell’Inter si avvicina al ritorno in campo. Domenica contro la Lazio ci sarà ancora Daniele Padelli a difendere la porta nerazzurra, così come in Bulgaria per l’andata dei sedicesimi di Europa League con il Ludogorets. L’idea di Antonio Conte è quella di schierare Handanovic titolare almeno una partita prima lo scontro diretto contro la Juventus, in programma l’1 marzo. Per questo motivo Emiliano Viviano si allontana sempre più dall’Inter che però “fino a ieri, in ogni caso, non aveva ancora comunicato al portiere svincolato la propria decisione. Ma l’impressione è che l’opzione tornerebbe d’attualità solo in caso di contrattempi al momento non preventivabili”.