Handanovic, tra oggi e domani il via libera per Juventus-Inter – GdS

Condividi questo articolo

Samir Handanovic, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” tra oggi e domani dovrebbe ricevere l’ok da parte dello staff medico per ricominciare ad allenarsi e preparaere l’importantissima sfida scudetto Juventus-Inter, in programma domenica sera.

RITORNO IN CAMPO – Samir Handanovic è pronto a riprendersi il posto da titolare, quella di domani (contro il Ludogorets) sarà la sesta e ultima partita consecutiva del suo vice, Daniele Padelli. Il Capitano dell’Inter, secondo quanto riportato dalla rosea, tra oggi e domani dovrebbe ricevere il via libera per poter ricominciare ad allenarsi con il pallone, ma da venerdì. Lo sloveno ad oggi si è comunque allenato per tenersi in forma, con un lavoro personalizzato, ma senza mai toccare il pallone. Previsto dunque, magari nella giornata odierna dopo l’allenamento, un consulto con il dottor Volpi, dopo aver sfruttato tutti i giorni possibili per il recupero (ben ventisette). All’Inter sono fiduciosi per l’esito positivo dell’esame, a quel punto il portiere avrà a disposizione due giorni (venerdì e sabato) per tornare ad allenarsi e preparare Juventus-Inter (a porte chiuse) domenica sera.