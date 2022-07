Handanovic titolare Inter ad inizio stagione. Per Onana servirà tempo – TS

L’Inter, nelle prossime ore, ufficializzerà l’arrivo di Onana a parametro zero. Il camerunese, però, non partirà subito titolare: secondo Tuttosport, il ruolo, almeno all’inizio, sarà ancora di Handanovic

ALTERNANZA – All’Inter si sta per aprire una nuova era per quello che concerne i portieri. Con l’imminente arrivo di Onana, per cui manca solo l’annuncio ufficiale, i nerazzurri, per la prima volta dal 2012, avranno in rosa due numeri uno. Secondo Tuttosport, almeno inizialmente, il titolare della squadra continuerà ad essere Samir Handanovic: Onana però dovrebbe subentrare allo sloveno una volta che avrà preso le misure del calcio italiano. Lo sloveno ha intenzione di giocare almeno per un’altra stagione: poi, scrive il quotidiano, cercherà di diventare allenatore.

Fonte: Tuttosport – S.P