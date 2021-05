Samir Handanovic realizza il sogno di vincere qualcosa con l’Inter dopo 9 anni e ben 8 allenatori diversi. Secondo “TuttoSport” sarà ancora lui il portiere titolare dell’Inter almeno per la prossima stagione, con un obiettivo già in testa.

UN OBIETTIVO – Samir Handanovic l’ultima gara di Serie A contro l’Udinese oltre ad aver alzato il suo primo trofeo con la maglia dell’Inter, ha superato anche Walter Zenga per quanto riguarda il numero di presenze in Serie A. Il portiere e capitano nerazzurro è pronto in vista della nuova stagione, che per lui sarebbe la decima da quando è all’Inter e secondo quanto riportato da “TuttoSport” sarà ancora lui il portiere titolare della squadra, nonostante qualche incertezza dimostrata nel corso di questa stagione e a prescindere dall’acquisto o meno di un nuovo portiere. Lo sloveno punta adesso a un nuovo obiettivo: puntare la quota di 473 presenze totali con l’Inter scalzando di fatto lo stesso Walter Zenga, ad oggi ancora il portiere con più presenze in assoluto con la maglia nerazzurra.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna