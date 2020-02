Handanovic tiene in ansia l’Inter: nuovi esami. Ottimismo per la Juventus

Handanovic è un tassello essenziale per la squadra di Antonio Conte. Il portiere è mancato molto nelle ultime settimane e ora è corsa contro il tempo per capire se l’estremo difensore sarà tra i pali in Juventus-Inter. Di seguito le ultime sulle sue condizioni riportate dalla “Gazzetta dello Sport”

VERSO IL RECUPERO – Non ci sono certezze, ma Samir Handanovic farà di tutto per esserci in Juventus-Inter. Dopo l’infrazione al mignolo della mano destra, domani o giovedì saranno effettuati nuovi esami per verificare le condizioni del portiere. Se l’esito sarà rassicurante, già da venerdì riprenderà ad allenarsi e ci sarà nel big match contro i bianconeri.