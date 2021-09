Handanovic tiene a galla l’Inter. Perisic chiude i conti: le pagelle – CdS

Handanovic tiene vive le speranze dell’Inter nel primo tempo, decisive le sue parate su Biraghi, Vlahovic e Gonzalez. Decisivo anche Ivan Perisic nel secondo tempo: ecco le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Handanovic, un muro di Fiorentina-Inter, tiene vive le speranze nerazzurre nel primo tempo opponendosi a Gonzalez, Vlahovic e Biraghi: voto 7. Stesso voto anche per Ivan Perisic, l’interista più ritrovato nel secondo tempo, chiude definitivamente i conti con il gol sul finale. Voto più che positivo anche per mister Inzaghi, che la decide nello spogliatoio, da grande allenatore. L’Inter del secondo tempo non è la stessa vista nel primo, e inoltre bravo anche nelle “non sostituzioni” su Darmian e Dzeko. Lautaro Martinez non segna ma partecipa, si batte, però l’errore davanti Dragowski è grave: voto 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Perrone