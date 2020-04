Handanovic simbolo Inter, rinnovo e fine carriera in nerazzurro – Sky

Il calcio è fermo, ma all’Inter si preparano a confermare Samir Handanovic: il capitano firmerà il rinnovo che lo porterà a chiudere la sua carriera con la maglia nerazzurra

CAPITANO SIMBOLO – Samir Handanovic è ormai una delle colonne dell’Inter e anche in questa quarantena è stato importante per tenere unito il gruppo, pur a distanza. Il portiere sloveno firmerà il rinnovo che lo porterà a chiudere la carriera con la maglia nerazzurra. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport: «Il punto di riferimento rimane Samir Handanovic, capitano apprezzato da tutto il gruppo per la sua capacità di dire le cose in maniera diretta. Il capitano è apprezzato da tutti, avrà presto il rinnovo fino al 2022 perché vuole chiudere la carriera con questa maglia e vuole mettere la sua esperienza a disposizione. Anche in questo periodo il suo carisma è stato importante per cementare il gruppo a distanza».