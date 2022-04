Handanovic, scelta fatta per l’Udinese. E in ballo c’è anche il rinnovo – CdS

L’Inter doveva vincere contro il Bologna per prendersi il primo posto in classifica a discapito del Milan. Questa cosa non è accaduta anche perché Radu, portiere di riserva, ha spianato la strada agli emiliani. Contro l’Udinese dovrebbe tornare quasi sicuramente Handanovic.

RITORNO – È stato tanto criticato in questa stagione ma, alla prima assenza, è stato rimpianto eccome. L’Inter ha perso a Bologna anche a causa di un infortunio clamoroso di Andrei Radu complice l’assenza dell’ultimo minuto di Handanovic. Il capitano dell’Inter però, come scrive il Corriere dello Sport, domenica contro l’Udinese (sua ex squadra) sarà regolarmente in campo. Ieri il fastidio all’obliquo esterno dell’addome dava ancora un po’ di fastidio ma il capitano stringerà i denti e giocherà anche perché in ballo c’è uno scudetto da vincere. Ma non solo questo c’è in ballo. Handanovic infatti ha sul piatto anche l’offerta di rinnovo del contratto con i nerazzurri. La società offre un prolungamento annuale con Handanovic e il suo entourage che invece spingono per un biennale. L’accordo ancora non si è trovato ma le parti si rincontreranno con la trattativa che prosegue.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti