Handanovic, recupero da valutare: l’Inter tiene pronto Viviano – TS

“Tuttosport” fa il punto sulla situazione portieri in casa Inter. Handanovic va ancora valutato e quindi Viviano è in attesa.

INFORTUNIO SCOMODO – L’infrazione al quinto dito della mano sinistra di Samir Handanovic sta portando l’Inter a fare valutazioni attente sul proprio reparto dei portieri. L’infortunio rimediato dal capitano sabato primo febbraio si sta rivelando davvero insidioso, di certo da non prendere sottogamba. Quanto accaduto la scorsa settimana, con il lavoro personalizzato e le prove con un tutore in carbonio, hanno prodotto quanto si immaginava, ovvero che Handanovic alla fine non abbia giocato il derby. Ma la logica conseguenza è che dunque non si vogliano correre rischi con il dito di Handanovic perché se rientrasse in campo e la mano fosse colpita, procurando a quel punto una vera frattura, lo stop potrebbe essere più lungo e quindi pesantissimo nella corsa scudetto dell’Inter.

OPZIONE VIVIANO – Per questo motivo l’Inter, che non vuole ritrovarsi col solo Padelli per un periodo troppo lungo – il terzo portiere Berni non gioca una gara ufficiale dalla stagione ’12-13 con la Sampdoria e non dà determinate garanzie, così come non si vuole gettare allo sbaraglio il giovane Stankovic (il figlio dell’ex centrocampista Dejan è un classe 2002) – sta valutando se tesserare un nuovo portiere. Il nome è quello di Viviano, che ha già sostenuto le visite mediche. L’Inter, però, si è voluta prendere ancora del tempo prima di decidere se puntare su di lui o meno.

TEMPI DI RECUPERO – Tutto dipende dal recupero di Handanovic (e da eventuali problemi fisici che potrebbero colpire Padelli in questo periodo, ricordando che l’Inter il 20 e 27 febbraio inizierà l’Europa League con la doppia gara dei sedicesimi contro il Ludogorets). Lo sloveno non ci sarà domani sera in Coppa Italia contro il Napoli e a questo punto è difficile pensare che possa farcela anche per il big match di domenica sera a Roma contro la Lazio. L’obiettivo sembra ormai essersi spostato sull’altro scontro diretto, quello del primo marzo a Torino contro la Juventus, ovvero fra tre settimane.

NUOVI ESAME E DECISIONE – Molto, se non tutto, però, passerà da nuovi esami che Handanovic svolgerà a breve. Se l’esito dirà che il suo recupero procede bene e potrà tornare in porta per la sfida contro la Juventus, o anche prima, allora l’Inter molto probabilmente resterà così, altrimenti, già dopo la gara di domani col Napoli, verrà integrato il reparto dei portieri con Viviano che ha superato la concorrenza di altri profili valutati nei giorni scorsi, come l’ex romanista Gianluca Curci (svincolato dopo le ultime due annate vissute in Svezia con AFC Eskilstuna e Hammarby) e l’ex granata Salvador Ichazo (anche lui senza squadra dopo l’esperienza al Toro terminata lo scorso 30 giugno)