Handanovic, prestzione super. Ma pronta altra occasione per Onana – TS

Tra i protagonisti di Inter-Torino, gara vinta ieri dai nerazzurri con il punteggio di 1-0, è sicuramente da segnalare la prestazione di Samir Handanovic. Secondo Tuttosport, però, è già pronta una nuova occasione per André Onana.

ALTERNANZA – Autore di una grande prestazione in Inter-Torino, Samir Handanovic è tornato nel migliore dei modi dopo la panchina di mercoledì nella sfida contro il Bayern Monaco. Diverse le parate decisive dello sloveno, che hanno contribuito alla vittoria dei nerazzurri per 1-0 ai danni dei granata. Come ribadito da Simone Inzaghi, però, l’alternanza con André Onana sarà qualcosa a cui doversi abituare in questa stagione. Ecco perché proprio già martedì il portiere camerunense dovrebbe tornare tra i pali proprio come la scorsa settimana. Per poi rivedere Samir Handanovic a Udine. Una vera e propria alternanza campionato-coppa tra i due portieri nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino