Handanovic positivo, per lui niente allenamento: la situazione

Samir Handanovic è risultato positivo al Coronavirus (vedi articolo). Il capitano è il secondo giocatore dell’Inter dopo Danilo D’Ambrosio. Cresce quindi la tensione in casa nerazzurra in vista del match di sabato sera contro il Sassuolo

ISOLAMENTO – Secondo quanto riportato da Franco Vanni di “Repubblica” su Twitter, Samir Handanovic non si è allenato con la squadra oggi pomeriggio. Il portiere nerazzurro infatti non era in perfetta forma oggi ed ha quindi atteso l’esito del tampone a casa sua dove ora rimarrà in isolamento.

Handanovic, che domenica ha giocato #TorinoInter, non ha invece preso parte all’allenamento di oggi pomeriggio alla Pinetina, perché non si sentiva in perfetta forma. Ha appreso dell’esito positivo del tampone a casa propria. — franco vanni (@franvanni) March 17, 2021

