Handanovic out, Inter perde sicurezza e primato: la...

Handanovic out, Inter perde sicurezza e primato: la data del rientro – SM

Condividi questo articolo

L’assenza di Samir Handanovic sta pesando tantissimo sul momento dell’Inter: senza il portiere e capitano, i nerazzurri hanno perso sicurezza e il primato di miglior difesa del campionato. Ecco quando dovrebbe rientrare il portiere sloveno secondo “Sportmediaset”

SENZA SICUREZZE – Samir Handanovic, dove sei? I tifosi nerazzurri invocano il ritorno in campo del capitano, la cui assenza sta pesando troppo sul momento di stagione dell’Inter. Oltre a essere un portiere di assoluto livello, lo sloveno trasmette tranquillità a tutta la difesa. Che senza di lui, come dimostrato anche ieri, è poco serena. La retroguardia di Antonio Conte ha perso molte sicurezze e ha bisogno del rientro dell’ex Udinese per tornare a rendere ad alti livelli.

IL RIENTRO – Con i due gol incassati ieri senza Handanovic, inoltre, l’Inter ha perso il primato di miglior difesa della Serie A. Questa speciale classifica ora è guidata, ironia della sorte, dalla Lazio di Simone Inzaghi. Il portiere sloveno però dovrebbe essere ormai pronto a tornare a difendere la porta dei nerazzurri: il capitano con ogni probabilità rientrerà tra i pali nella prossima giornata di campionato, contro la Sampdoria. Nella speranza che la retroguardia di Conte possa riacquisire la tranquillità necessaria per ripartire dopo la frenata dell’Olimpico.

Fonte: Sportmediaset.