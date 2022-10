Handanovic, ‘nuovo ruolo’ all’Inter! Fondamentale per il gruppo – TS

Samir Handanovic ha assunto un ‘nuovo ruolo’ all’Inter. Secondo Tuttosport il capitano nerazzurro, in panchina negli ultimi match, rimane fondamentale per il gruppo

RUOLO – Handanovic, nelle ultime partite, ha perso il posto da titolare a beneficio di Onana. Lo sloveno però, scrive Tuttosport, ha mantenuto un atteggiamento estremamente positivo nelle ultime settimane, interpretando nel miglior modo possibile il “nuovo” ruolo di capitano non giocatore. Il numero 1 dell’Inter, complice un problema al dito, si siederà in panchina anche contro la Fiorentina ma, per spirito di sacrificio, seguirà comunque la squadra al Franchi. Lo sloveno non vorrà fare mancare il suo apporto ai compagni: nelle ultime uscite, il portiere è stato molto “vocale” dalla panchina, incitando i compagni e fornendo suggerimenti. Una sorta di vice-allenatore aggiunto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini