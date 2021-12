Handanovic di nuovo certezza all’Inter e al Fantacalcio: è nella top-3!

Handanovic ha ritrovato solidità e certezze dopo un inizio molto stentato. Il capitano dell’Inter è anche uno dei migliori portieri al Fantacalcio per fantamedia

LA QUITE DOPO LA TEMPESTA − Handanovic è ritornato. Dopo un avvio di stagione complicatissimo con ben 15 gol subiti nelle prime 13 gare, il capitano dell’Inter ha ritrovato grande certezza grazie anche alla solidità difensiva riconquistata. Il portiere sloveno è, infatti, imbattuto da sei gare consecutive in campionato (540 minuti). Le sue prestazioni molto discutibili durante la primissima parte di annata (vedi Verona, Sampdoria e Atalanta) sono cresciute con il passare delle partite. In certi casi, si è dimostrato anche decisivo (vedi Napoli). Questi numeri hanno aumentato anche il suo rendimento al Fantacalcio, adesso tra i migliori in assoluto.

AL TOP − Con una fantamedia pari al 5,37, Handanovic è al secondo posto tra i migliori portieri al Fantacalcio. Al primo posto, c’è David Ospina del Napoli che con 17 partite disputate ha totalizzato un punteggio che si attesta sul 5,56. Al terzo posto, con le stesse gare disputate dal capitano dell’Inter – ovvero 19 – c’è Vanja Milinkovic Savic del Torino (5,32). Dunque, prendendo solamente in considerazione solo i portieri che hanno giocato tutte le partite del girone d’andata, Handanovic spicca al primo posto. Positiva anche la sua media-voto, uguale al 6,18 (la quarta in assoluto tra i portieri ‘stakanovisti).