Handanovic non rinnova con l’Inter: le possibili squadre interessate

Samir Handanovic non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri. Lo sloveno si svincolerà quest’estate e pare ci siano alcune squadre interessate a tesserarlo

SUL MERCATO – Samir Handanovic cambierà aria. Questo è quanto afferma Seriebnews, che sostiene come lo sloveno non rinnoverà il suo contatto con l‘Inter in scadenza la prossima estate. Su di lui ci sono diverse squadre. Le prime due sono inglesi e si tratta di Blackburn e Watford – quest’ultima di proprietà dei Pozzo-. Inoltre c’è la suggestione Olimpia Lubiana, squadra prima in classifica nel campionato di appartenenza. Handanovic potrebbe decidere di ritornare in patria per concludere in gloria la sua lunga carriera.