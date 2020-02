Handanovic non parte con l’Inter ma il suo recupero resta difficile – GdS

Samir Handanovic come riportato dalla “Gazzetta dello Sport” non è partito con la squadra in vista di Ludogorets-Inter, valida per i sedicesimi di Europa League. Il suo recupero però resta comunque difficile in vista della prossima partita di campionato.

RECUPERO DIFFICILE – Samir Handanovic è rimasto ad Appiano Gentile per proseguire e intensificare il lavoro personalizzato dopo l’infortunio al mignolo. Il suo recupero in vista della prossima sfida in campionato contro la Sampdoria resta comunque improbabile, dato che non si allena con il pallone da più di quindici giorni: “pallone. Si è allenato in palestra, ha lavorato con gli altri portieri, ma niente contatto per evitare di peggiorare la piccola frattura. L’obiettivo dello staff medico è ricominciare con la palla domani o sabato”. Il portiere dunque cercherà di essere a disposizione per il match di ritorno di Europa League, così da essere al 100% per la sfida scudetto contro la Juventus. A Razgard toccherà ancora a Daniele Padelli, che farà il suo esordio in Europa League con la maglia dell’Inter.