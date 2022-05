Handanovic, nessuna risposta sul rinnovo. Cosa farà il capitano? – CdS

L’Inter domenica chiude il suo campionato e la sua stagione contro la Sampdoria a San Siro. Una volta messi i palloni a posto, sarà la volta di pensare ai rinnovi e al calciomercato con Samir Handanovic che ancora deve dare un responso sulla proposta di rinnovo.

SITUAZIONE – Samir Handanovic resterà all’Inter un altro anno o, alla fine della stagione, saluterà tutti? Non è ancora chiara la situazione intorno al capitano, come lo stesso Corriere dello Sport afferma. L’Inter ha fatto la sua proposta: contratto annuale con stipendio del 30% in meno dei 3.4mln che percepisce al momento. Handanovic però, di fronte a questa offerta, ancora non ha dato risposta. Quando arriverà un responso? Probabilmente quando tutto si sarà calmato, ovvero dopo l’ultimo match contro la Sampdoria. Sempre che non sia un match d’addio…

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno