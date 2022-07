Handanovic, la concorrenza fa bene! Una certezza nonostante Onana – CdS

Handanovic fin qui in questo pre-campionato è stato il migliore dell’Inter, nonostante l’arrivo di Onana e la riduzione dell’ingaggio. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la concorrenza fa bene al portiere sloveno.

UNA SICUREZZA – Samir Handanovic in questo pre-campionato è stato decisivo con parate importanti nel corso delle amichevoli, compresa l’ultima contro il Lens. Evidentemente la concorrenza gli fa bene. Sì, perché per la prima volta da quando è all’Inter il Capitano nerazzurro si vede pressato da un “secondo” di un certo spessore come André Onana. La scelta della dirigenza di rinnovargli il contratto si è rivelata giusta, e a dispetto dei trentotto anni da poco compiuto, di appendere i guantoni al chiodo non ci pensa neanche.

ANCHE CON IL TAGLIO – Oltre la concorrenza, Samir Handanovic ha accettato di continuare la sua esperienza all’Inter anche con un taglio importante dell’ingaggio, sceso a 2,5 rispetto i 4 del 2021-2022. Samir ha difatti firmato fino al 2023 con l’impegno di rivedersi al termine della stagione e magari discutere di un altro prolungamento.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.